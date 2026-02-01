Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Feb 2026 9:24 AM IST
    date_range 1 Feb 2026 9:24 AM IST

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ദു​ബൈ: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ്-​ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ്ലോ​റ ഇ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    സ​ത്യ​വും അ​ഹിം​സ​യും ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി ഖാ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ വാ​ഴ​ശ്ശേ​രി​ൽ, ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം, ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി.​എ നാ​സ​ർ, സ​ഞ്ജു പി​ള്ള, ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X