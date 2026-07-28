മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം ഷാർജ ബുത്തീനയിൽ തുറന്നു

മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം ഷാർജ ബുത്തീനയിൽ തുറന്നുtext_fields
ഷാർജ: ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡായ മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ ഷോറൂം ഷാർജ ബുത്തീന നെസ്റ്റോയിൽ തുറന്നു. മഹാരാജ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർമാരായ റഫീഖും തസ്നി റഫീഖും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആർ.ജെ. അക്ഷയ് ഉത്തമൻ, അക്സ ജോസും എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു.
നിരവധി ഓഫറുകളുമായാണ് മഹാരാജ ജ്വല്ലറി ആരംഭിച്ചത്. സീറോ മേക്കിംഗ് ചാർജ്, ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് 75 ശതമാനം ഓഫർ, 200 ദിർഹം മുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന നിരവധി ആഭരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 20ലേറെ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ജ്വല്ലറി ഖത്തർ, ദുബൈ കറാമ, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് മഹാരാജയുടെ പ്രത്യേകത.
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