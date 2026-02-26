മഹല്ല് സംഗമവും ഇഫ്താർ മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 26 Feb 2026 6:27 AM IST
Updated Ondate_range 26 Feb 2026 6:27 AM IST
മഹല്ല് സംഗമവും ഇഫ്താർ മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മുസ്തഫ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. പരൂർ മഹല്ല് മുൻ ഖത്തീബ് അഷ്റഫ് അൻവരി, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെകായിൽ, കെ.സി നാസർ, നൗഫൽ തോട്ടേകാടൻ, അഫി അബ്ദുറഹ്മാൻ, ബഷീർ ഹമീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുർഷിദ് സ്വാഗതവും അബ്ബാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ദുബൈ: പുന്നയൂർക്കുളം പരൂർ മഹല്ല് നിവാസികളുടെ ദുബൈ, വടക്കൻ എമിറേറ്റ്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ വാർഷിക കൗൺസിൽ യോഗവും ഇഫ്താർ മീറ്റും ദുബൈയിലെ അവീറിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. നൗഷാദ് കല്ലാബ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ.സി കമറുദ്ധീൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2026 - 2027 വർഷത്തെ പി.എൻ.ജെ.എം പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായി നാസർ കെ.സി (പ്രസിഡന്റ്), നൗഫൽ തോട്ടേകാടൻ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), അബ്ബാസ് (ട്രഷറർ) എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
