    date_range 19 Jan 2026 7:40 AM IST
    date_range 19 Jan 2026 7:40 AM IST

    മ​അ്ദ​നി​യു​ടേ​ത്​ സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യു​ടെ ശ​ബ്ദം -സ്വാ​മി ആ​ത്മ​ദാ​സ് യാ​മി ധ​ർ​മ​പ​ക്ഷ

    ദു​ബൈ: പി.​ഡി.​പി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യം സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ദു​ർ​ബ​ല​രു​മാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​ന്ന വി​ല വ​ള​രെ വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സ്വാ​മി ആ​ത്മ​ദാ​സ് യാ​മി ധ​ർ​മ​പ​ക്ഷ.

    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ൽ ന​ഹ്ദ സെ​വ​ൻ​സി​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​സ്‍കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കോ​ത​ച്ചി​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​നം പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് ചേ​ർ​പ്പ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ല്യാ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പി​ന്നി​ട്ട വ​ഴി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ക​രീം കാ​ഞ്ഞാ​ർ വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ഫാ​രി​സ്, മ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബു​ലൈ​സ്, റ​ഹീ​സ് കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, അ​സീ​സ് സേ​ട്ട്, ജം​ഷാ​ദ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ, ഷാ​രി​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്ത്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ ക​റു​ക​മാ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് പൂ​ന്തു​രു​ത്തി, ഷ​മീ​ർ പ​വി​ട്ട​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​റു​മാ​സം നീ​ണ്ട സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു.

