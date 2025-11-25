Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Nov 2025 9:27 AM IST
    25 Nov 2025 9:27 AM IST

    മ​ട​ക്ക​ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    മ​ട​ക്ക​ര ഫ്ര​ണ്ട്സ് സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    ഹ​രി​ത മ​ട​ക്ക​ര ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് സ്‌​നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ഹ​രി​ത മ​ട​ക്ക​ര-​യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ട​ക്ക​ര നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​വും മ​ട​ക്ക​ര പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 2 ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ അ​ൽ സാ​ദി​ഖ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ എം.​എ​സ്.​കെ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ജൈ​റ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി മെ​ഹ​ന്തി, പു​ഡ്ഡി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​തി​ന​ഞ്ച് പേ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ത്താ​ല ഹം​സ ഹാ​ജി ഫു​ജൈ​റ, എ​ൻ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, പി. ​ഖാ​ലി​ദ്, ഒ. ​ന​ജീ​ബ്, കാ​നു സാ​ജി​ദ്, പി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ഒ.​മു​നീ​ർ, എ​ൻ.​പി. മു​ബ​ശ്ശി​ർ, എം.​വി. ന​വാ​സ്, പി. ​ശൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, കെ.​സി. ന​വാ​സ്, കാ​നു മു​നീ​ർ, എ​ൻ.​പി. ഇ​ർ​ശാ​ദ്, ഒ.​മൂ​സാ​ൻ, പു​ളു​ക്കൂ​ൽ റ​ഫീ​ഖ്, പി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ടി.​എം.​വി. സി​റാ​ജ്, ടി.​എം.​വി. നി​സാ​ർ, എ​സ്.​പി. റൗ​ഫ്, കെ. ​ശു​ക്കൂ​ർ, ടി.​എം.​വി സി​ദ്ദീ​ഖ്, ടി.​വി. ശു​ഐ​ബ്, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മ​ട​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

