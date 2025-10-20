Begin typing your search above and press return to search.
    നി​യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ധു​നി​കീ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യമെന്ന് എം.​എ.യൂ​സു​ഫ​ലി

    യു.​എ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സ് ദു​ബൈ ഓ​ഫി​സ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    നി​യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ധു​നി​കീ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യമെന്ന് എം.​എ.യൂ​സു​ഫ​ലി
    ദു​ബൈ: നി​യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ധു​നി​കീ​ക​ര​ണം കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി. വ്യ​വ​സാ​യ ലോ​കം അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​യ​മ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത് -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സ് ദു​ബൈ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ്യ​വ​സാ​യ, മാ​ധ്യ​മ, നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ജി. എ​ബ്ര​ഹാം(​കു​വൈ​ത്ത്), ആ​ർ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ(​എ​ലൈ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്), മ​ൻ​തേ​ന സ​ത്യ ര​വി വ​ർ​മ(​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ, എം.​എ​ൻ.​ആ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്), മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ​റ​മ്പി​ൽ, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത, സു​ഗ​മ​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് യു.​എ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ്സി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹാ​ഷി​ക് തൈ​ക്ക​ണ്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് നി​യ​മം, കം​പ്ല​യ​ൻ​സ്, റി​സ്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ക്ക​ർ അ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഡോ. ​കാ​സിം (ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), കെ.​വി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ (ബ​ർ​ജീ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​സ്), അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ (ഹോ​ട്ട് പാ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്), അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് (അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​ത്ത​വ്വ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്സ്), സി​റാ​ജ്(​ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), മു​സ്ത​ഫ മ​ല്ലി​ക്കോ​ട്, വി.​ഐ സ​ലിം (ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്), മി​ഥു​ൻ ബി​രു(​ഗ്രാ​ഫി​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ), ന​ജീ​ബ് ഖാ​ദി​രി (ഖാ​ദി​രി ഗ്രൂ​പ്), നി​ഷി​ൻ സി.​എം (നി​ഷ്ക ജ്വ​ല്ല​റി), എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ (മ​ല​ബാ​ർ ജ്വ​ല്ല​റി), സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ലി​ക്കാ​ക്ക​ത്ത്(​കു​വൈ​ത്ത്), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, അ​ഫീ​ർ പാ​നൂ​ർ(​വൈ​ഡ് റേ​ഞ്ച് മ​ദീ​ന) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ഷെ​ഹ്‌​സാ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ദാ​ൻ ഹാ​ഷി​ക്, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങ് ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

