    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ്’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 March 2026 5:28 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 5:28 PM IST

    ‘എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ്’ പദ്ധതിക്ക് 5 കോടി രൂപ നൽകി എം.എ യൂസുഫലി

    ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസുഫലിയെ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം ആദരിക്കുന്നു


    ദുബൈ: പോഷകാഹാരക്കുറവിൽ നിന്നും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ലോകമെങ്ങുമുള്ള കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം റമദാൻ മാസാരംഭത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘എഡ്ജ് ഓഫ് ലൈഫ്’ പദ്ധതിക്ക് ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസുഫലി 20 ലക്ഷം ദിർഹം(5 കോടി രൂപ) സംഭാവന നൽകി. യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ദുബൈ കിരീടാവകാശിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം സംരംഭത്തെ പിന്തുണച്ച എം.എ യൂസഫലിയെ ആദരിച്ചു.

    TAGS:DubaiMA Yusuff AliLatest NewsGulf UAE
    News Summary - MA Yusuf Ali donated Rs 5 crore to the 'Edge of Life' project
