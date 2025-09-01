Begin typing your search above and press return to search.
    പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും രക്തചന്ദ്രനെയും ഷാർജയിൽ കാണാം

    മലീഹ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സെന്ററിൽ പരിപാടികളൊരുക്കും
    പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും രക്തചന്ദ്രനെയും ഷാർജയിൽ കാണാം
    ഷാർജ: സെപ്റ്റംബർ 7ന് ദൃശ്യമാവുന്ന പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണം, 20ന് കാണാവുന്ന ശനിപ്രത്യയം(സാറ്റേൺ ഓപ്പോസിഷൻ) എന്നിവയോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ ഷാർജയിലെ മലീഹ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഭാ​ഗമായ മലീഹ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രത്യേക പരിപാടികളൊരുക്കും. വാനനിരീക്ഷണത്തിലും ജ്യോതി ശാസ്ത്രത്തിലും താൽപര്യമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് ആകർഷകമായ അനുഭവങ്ങളൊരുക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയാറാക്കുന്ന പനോരമിക ലോഞ്ചുകളിലാണ് വാനനിരീക്ഷണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വാരാന്ത്യത്തിലാണ് രണ്ട് ആകാശവിസ്മയങ്ങളുമെന്നതിനാൽ കുടുംബസമേതം പരമ്പരാ​ഗത ഇമാറാത്തി ആതിഥേയത്വം ആസ്വദിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരവുമാണ്​ ഒരുക്കുന്നത്.

    പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ കടുംചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഗോളമായി മാറും. ഈ അപൂർവ രക്തചന്ദ്രനെ (ബ്ലഡ് മൂൺ) ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണാനാവൂ. ശനി ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തി രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ തെളിച്ചത്തോടെ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാറ്റേൺ ഓപോസിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ശനിയുടെ ഉപ​ഗ്രഹമായ ടൈറ്റന്റെയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചകൾ ഈയവസരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

    മലീഹയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രരാവുകൾ തീർച്ചയായും കുടുംബങ്ങൾക്കും വാനനിരീക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വാദ്യകരമാവുമെന്ന്​ നാഷണൽ പാർക്ക് മാനേജർ ഉമർ ജാസിം അൽ അലി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്​ discovershurooq.gov.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. +971 6 802 1111 എന്ന നമ്പറിലോ mleihamanagement@discovermleiha.ae എന്ന ഈമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

