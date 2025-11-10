Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:58 AM IST

    ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം

    ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം
    ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​ഗോ​ള രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​വ് പാ​ച​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യാ​ണ്​ ഫെ​സ്റ്റ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഖാ​ലി​ദി​യ്യ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, ഇ​റ​ച്ചി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കി​ച്ച​ൺ അ​പ്ല​യ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഓ​ഫ​റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഡി​ന്ന​ർ​വെ​യ​ർ, എ​യ​ർ ഫ്ര​യ​ർ, മൈ​ക്രോ​വെ​ൻ, സ്​​മൂ​ത്തി മേ​ക്കേ​ഴ്സ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. പാ​ച​ക​മി​ക​വ് വി​ളി​ച്ചോ​തി, ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ൻ​നി​ര ഷെ​ഫു​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന ലൈ​വ് കു​ക്കി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ളും ലു​ലു വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് വീ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യു​ണ്ട്. ലു​ലു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്പി​ലും വെ​ബ്സ്റ്റോ​റി​ലും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. മാ​സ്റ്റ​ർ​കാ​ർ​ഡ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​ധി​ക ഓ​ഫ​റു​മു​ണ്ട്.

    News Summary - Lulu World Food Festival begins
