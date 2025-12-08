Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 8 Dec 2025 8:02 AM IST
    ആരോഗ്യപരമായ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക് ഗെ​യിം​സു​മാ​യി ലു​ലു

    ആരോഗ്യപരമായ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക് ഗെ​യിം​സു​മാ​യി ലു​ലു
    ലു​ലു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ​ഗെ​യിം​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഗെ​യിം​സു​മാ​യി ലു​ലു. ആ​രോ​ഗ്യം, ശാ​​രീ​​രി​​ക​​ക്ഷ​​മ​​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ജീ​വി​ത രീ​തി​യാ​യി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ​ഗെ​യിം​സ് 2026ന് ​ആ​ണ് ലു​ലു തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ൽ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി എ​ൻ​​ഗേ​ജ്മെ​ന്റ് ഇ​നീ​ഷേ​റ്റീ​വി​ന്റെ വാ​ക്ക് ടു ​മാ​ർ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ട്ര​​ഡ് മി​​ല്ലി​​ല്‍ ന​ട​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​കാം. ലു​ലു​വി​ലെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കി​യോ​സ്കി​ലെ​ത്തി ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ​ഗെ​യിം​സ് 2026ന് ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 6 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ​ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ക്കു​ക. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 25000 കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ​ത്തും. 30 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം. ഇ​നീ​ഷേ​റ്റീ​വി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി 54 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ്റ്റെ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​കാ​ൻ 30 ല​ധി​കം സ്പോ​ർ​ട്ട്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും യോ​ജി​ച്ച​ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​പ​ൺ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ​ഗെ​യിം​സ് ചീ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലേം അ​ൽ അ​ക്ബ​രി പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ലു​ലു ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ചീ​ഫ് സ​സ്റ്റെ​നെ​ബി​ളി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ലു​ലു മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

