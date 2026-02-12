Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 12 Feb 2026 6:57 AM IST
    date_range 12 Feb 2026 6:57 AM IST

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു

    ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 65 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വ്
    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ റ​മ​ദാ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ലു​ലു
    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ലു​ലു. ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 65 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് കി​ഴി​വു​ള്ള​ത്. അ​വ​ശ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​സ്ഥി​ര​ത​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ഹൂ​ർ ബോ​ക്സ്, റ​മ​ദാ​ൻ ​ഗ്രോ​സ​റി കി​റ്റ്, ഫ്രൂ​ട്ട് ബോ​ക്സ് അ​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഷു​ഗ​ർ​ഫ്രീ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ട​ക്കം ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ഹെ​ൽ​ത്തി റ​മ​ദാ​ൻ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ഡേ​റ്റ്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ശ്രേ​ണി​യു​മാ​യി സ്വീ​റ്റ് ട്രീ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും റ​മ​ദാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 27ൽ ​അ​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഭ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ആ​​ഗോ​ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് റ​മ​ദാ​ന് ലു​ലു ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റ​മ​ദാ​ൻ കോം​മ്പോ ബോ​ക്സു​ക​ൾ, മ​ല​ബാ​റി സ്നാ​ക്സ്, അ​റ​ബി​ക് ഗ്രി​ല്ല്ഡ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ലു​ലു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ർ​ഡ​റി​ങ്, വേ​​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി, ക്ലി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ക​ല​ക്ട് സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റി​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    27ൽ ​അ​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സം​ഭ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ആ​​ഗോ​ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സു​​ഗ​മ​മാ​യി ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നെ​ന്നും, വി​ല​സ്ഥി​ര​ത അ​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മി​ക​ച്ച റ​മ​ദാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ്ങാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നും മി​ക​ച്ച കി​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ലോ​യ​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ റി​വാ​ർ​ഡ് പോ​യ​ന്റു​ക​ളും ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​ൻ നൈ​റ്റ് സൂ​ഖ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും

    ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Lulu with attractive Ramadan offers
