Madhyamam
    Posted On
    23 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 12:42 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ പ്ര​മോ​ഷ​ന് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഓ​​ൺ​​ലൈ​​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്കും മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ
    സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ പ്ര​മോ​ഷ​ന് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ലു​ലു സ്റ്റോ​റിൽ സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​മ്പ​ൻ കി​ഴി​വു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫാ​ഷ​ന്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ണ്ട്. ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ബ്യൂ​ട്ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്.

    മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ലാ​പ്ടോ​പ് എ​ന്നി​വ​യ്ക്കും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ കി​ഴി​വാ​ണ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ കി​ഴി​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​നാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലു​ലു ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്കും സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​പ്പ​ൺ കോ​ഡി​ലൂ​ടെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. മാ​സ്റ്റ​ർ കാ​ർ​ഡ് പേ​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഇ.​എം.​ഐ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

