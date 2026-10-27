അബൂദബി സായിദ് സിറ്റിയിൽ ലുലു സ്റ്റോർ തുറന്നു

അബൂദബി സായിദ് സിറ്റിയിൽ ലുലു സ്റ്റോർ തുറന്നുtext_fields
അബൂദബി: അബൂദബിയിലെ നഗരാതിർത്തികളിലേക്കും റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കി ലുലു. സായിദ് സിറ്റിയിലെ ഏവിയേഷൻ പ്ലാസയിൽ പുതിയ ലുലു ഡെയ്ലി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. നഗരാതിർത്തികളിലേക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലുലുവിന്റെ വിപുലീകരണം. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അബൂദബി ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ മഹ്മൂദ് അൽ ഹയ് അൽ ഹംലി ലുലു ഡെയ്ലിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പലചരക്ക്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗത്തിനാവശ്യമായ വിപുലമായ ഉൽപന്നനിരയാണ് ലുലു ഡെയ്ലിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സായിദ് സിറ്റിയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും താമസക്കാർക്ക് ദൈനംദിന ഷോപ്പിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ പാർക്കിങ് സംവിധാനവും സെൽഫ് ചെക്ക് ഔട്ട് കൗണ്ടറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ലുലു സി.ഇ.ഒ സൈഫി രൂപാവാല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം.എ. അഷ്റഫ് അലി, ചീഫ് ഓപറേറ്റിങ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫീസർ വി.ഐ. സലിം, ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ വി. നന്ദകുമാർ, അബൂദബി ആൻഡ് അൽ ദഫ്റ ഡയറക്ടർ അജയ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.