Madhyamam
    U.A.E
    29 Dec 2025 10:50 AM IST
    29 Dec 2025 10:50 AM IST

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് ലു​ലു

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ൽ തു​റ​ന്ന പു​തി​യ ലു​ലു സ്​​റ്റോ​ർ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്ഷാ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​മു​ർ അ​ൽ ന​ഖ്ബി ഷാ​ർ​ജ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി ഹം​ദാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ലും എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് ലു​ലു.ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ലു​ലു എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലു​ലു ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലിം എം.​എ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഖോ​ർ​ഫ​ക്ക​ൻ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്ഷാ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​മു​ർ അ​ൽ ന​ഖ്ബി ഷാ​ർ​ജ ഖോ​ർ​ഫ​ക്ക​ൻ ലു​ലു എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ്റ്റോ​റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.25000 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ലു​ള്ള ലു​ലു എ​സ്ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ​ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ബേ​ക്ക​റി, മ​ത്സ്യം-​ഇ​റ​ച്ചി, പാ​ൽ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​പു​ല​മാ​യ ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, മൊ​ബൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​ര​വു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ലു​ലു​വി​ന്‍റെ വാ​ല്യൂ ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ലോ​ട്ട് സ്റ്റോ​റും ലു​ലു എ​ക്സ്പ്ര​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് തു​റ​ന്നു. 11000 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ലു​ള്ള ലോ​ട്ടി​ൽ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 19 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് വി​ല. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നാ​യാ​ണ് സ​ലാം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി അ​ബൂ​ദ​ബി ഹം​ദാ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ട​വ​റി​ൽ ലു​ലു എ​സ്ക്സ്പ്ര​സ് സ്റ്റോ​ർ തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ട​വ​റി​ലെ ലു​ലു എ​സ്ക്സ്പ്ര​സ്. മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട‌​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ, സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ചീ​ഫ് ഓ​പ്പ​റേ​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ലിം വി.​ഐ, പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ടി, ​അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ൽ​ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​യി.

