Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 8:32 AM IST

    അ​ൽ ഐ​നി​ൽ ലു​ലു പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്നു

    അ​ൽ ഐ​നി​ൽ ലു​ലു പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്നു
    അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ അ​ൽ ജി​മ്മി​യി​ൽ പു​തി​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹം​ദാ​ൻ അ​വ​ദ് ത​രീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കെ​ത്ബി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ അ​ൽ ജി​മ്മി​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ​ഐ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്ന് ലു​ലു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫ​ലാ​ജ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹം​ദാ​ൻ അ​വ​ദ് ത​രീ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കെ​ത്ബി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ 269ാമ​ത്തേ​തും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ 117ാമ​ത്തേ​യും അ​ൽ ഐ​നി​ലെ 19ാമ​ത്തേ​യും സ്റ്റോ​റാ​ണ് അ​ൽ ഐ​ൻ അ​ൽ ജി​മ്മി​യി​ലേ​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്‍റ​റി​ക് റീ​ട്ടെ​യ്ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ലു​ലു​വെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​സി.​സി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 19,000 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ലു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ലോ​കോ​ത്ത​ര ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് ബേ​ക്ക​റി, മ​ത്സ്യം-​ഇ​റ​ച്ചി ലൈ​വ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഷോ​പ്പി​ങ് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ സെ​ൽ ചെ​ക്ക് ഔ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​വും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ, ലു​ലു ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ്ണ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​ർ ആ​ന​ന്ദ് എ.​വി, അ​ൽ ഐ​ൻ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ജി ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ലു​ലു മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:luluOpenhypermarketAl Ain
    News Summary - Lulu opens new hypermarket in Al Ain
