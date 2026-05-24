    date_range 24 May 2026 11:15 AM IST
    date_range 24 May 2026 11:16 AM IST

    ലുലു മാം​ഗോ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം

    ലുലു മാം​ഗോ ഫെസ്റ്റ്​ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ സന്ദർശിക്കുന്നു

    അബൂദബി: ജി.സി.സിയിലെ ലുലു സ്റ്റോറുകളിൽ ലുലു മാം​ഗോ മാനിയ്ക്ക് തുടക്കമായി. 85ലധികം മാമ്പഴ വൈവിധ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണ് ലുലു മാം​ഗോ മാനിയയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലുലു ​ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ യൂസഫലി, അപ്പേഡ സെക്രട്ടറി ഡോ സുധാൻഷു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. ദീപക് മിത്തൽ ലുലു മാം​ഗോ മാനിയയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.

    കേരളം അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മാമ്പഴങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഢിൽ നിന്നുള്ള ‘മാമ്പഴങ്ങളുടെ രാജ്ഞി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി.ഐ ടാഗുള്ള കേസർ മാമ്പഴങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇത്തവണ 3,200 ടൺ മാമ്പഴങ്ങളാണ് ജി.സി.സിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത്​.

