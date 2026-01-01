Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 8:56 AM IST

    ലു​ലു-​മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഡ​ക്ക​റേ​ഷ​ന്‍ മ​ത്സ​രം

    ലു​ലു ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ മാ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഡ​ക്ക​റേ​ഷ​ന്‍ മ​ല്‍സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ലു​ലു ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ മാ​ള്‍ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഡ​ക്ക​റേ​ഷ​ന്‍ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ മാ​ള്‍ ലു​ലു​വി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി മു​പ്പ​തി​ല്‍പ​രം ടീ​മു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗാ​ര്‍ഡി​യ​ന്‍ എ​യ്ഞ്ച​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും ടീം ​ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി വീ​ക്ഷ​ണം ഫോ​റം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ടീം ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടാ​യി​രം, ആ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റ്, ആ​യി​രം ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ലു​ലു ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നം. കൂ​ടാ​തെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ക്കെ​ല്ലാം ലു​ലു ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും ന​ല്‍കി.

    സി​നി​മ ന​ടി ര​മ്യാ ന​മ്പീ​ശ​ന്‍ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​എം. നി​സാ​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല മാ​നേ​ജ​ര്‍ പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ജി​ത്ത്, അ​ബൂ​ദ​ബി റീ​ജ​ന​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ പി. ​അ​മ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലു​ലു ക്യാ​പി​റ്റ​ല്‍ മാ​ള്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ മോ​ഹ​ന്‍, മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍, ആ​ക്ടി​ങ്​ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സൈ​ജു പി​ള്ള, ആ​ര്‍ട്‌​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​സി​ര്‍, സ​മാ​ജം കോ​ര്‍ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സു​രേ​ഷ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ജോ. ​ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ ശ്രീ​ജ പ്ര​മോ​ദ്, ന​മി​ത സു​നി​ല്‍, ഷീ​ന ഫാ​ത്തി​മ, വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​വ് ആ​ര്‍.​ജെ. സാ​റ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ലാ​ലി സാം​സ​ണ്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ. ​ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ചി​ലു സൂ​സ​ണ്‍ മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ആ​ര്‍ട്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ആ​ര്‍.​ജെ. നി​ത്യ സു​ജി​ത്ത് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

