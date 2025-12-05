Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:09 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ 2000 കി​ലോ​യു​ടെ കേ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ച്ച്​ ലു​ലു

    മൂ​ന്ന് ലെ​യ​റി​ലു​ള്ള വാ​നി​ല ഫ്ര​ഷ് ക്രീം ​ കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് ഷെ​ഫു​മാ​രും ലു​ലു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന്
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ 2000 കി​ലോ​യു​ടെ കേ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ച്ച്​ ലു​ലു
    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്താ​ത്ത് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ 2,000 കി​ലോ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള കേ​ക്ക്

    അ​ൽ ഐ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭീ​മ​ൻ കേ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ച്ച്​ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്താ​ത്ത് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ്​ 2,000 കി​ലോ​ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് നൃ​ത്ത​വും ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ൽ അ​മീ​ര മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉം​റാ​ൻ അ​ൽ അ​മീ​രി, അ​ൽ ഐ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​ർ, ലു​ലു അ​ൽ ഐ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​ജി ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​യി.

    ലു​ലു റീ​ജ​ന​ൽ ഷെ​ഫ് റി​യാ​സ് സി.​ഒ ഹം​സ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 13 ഷെ​ഫു​മാ​രും നൂ​റി​ല​ധി​കം സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മൂ​ന്ന് ലെ​യ​റി​ലു​ള്ള വാ​നി​ല ഫ്ര​ഷ് ക്രീം ​കേ​ക്ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ചെ​റീ​സ് ഫ്ര​ഷ് ഫ്രൂ​ട്ട്സ് എ​ന്നി​വ​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ്വാ​ദി​ഷ്ഠ​മാ​യ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ണ് കേ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. കേ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    TAGS:national daylulu
