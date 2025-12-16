Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Dec 2025 8:43 AM IST
    16 Dec 2025 8:43 AM IST

    സെ​നോ​മി അ​സീ​സ് മാ​ളി​ൽ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്നു

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സെ​നോ​മി അ​സീ​സ് മാ​ളി​ൽ പു​തി​യ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്

    കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ്സ്ട്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സ​ഫ്

    നാ​ഖി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യ്ൽ ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ​ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സെ​നോ​മി അ​സീ​സ് മാ​ളി​ൽ പു​തി​യ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ന്ന് ലു​ലു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ 72ാമ​ത്തേ​തും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ 267ാമ​ത്തെ​യും സ്റ്റോ​റാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ത്. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ നാ​സ​ർ ഹു​വൈ​ദ​ൻ താ​യ്ബാ​ൻ അ​ലി അ​ൽ​കെ​ത്ബി, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സു​രി, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ റോ​മെ​ൽ എ. ​റൊ​മാ​റ്റോ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ്സ്ട്രി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സ​ഫ് നാ​ഖി, ജി​ദ്ദ അ​സീ​സ് മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 10157 ച​തു​ശ്ര അ​ടി​യി​ലു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ​ഗ്രോ​സ​റി, പ​ഴം പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ബേ​ക്ക​റി, മ​ത്സ്യം, ഇ​റ​ച്ചി, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ബ്യൂ​ട്ടി പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഷോ​പ്പി​ങ് സു​​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ സെ​ൽ​ഫ് ചെ​ക്ക് ഔ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും വി​പു​ല​മാ​യ വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ലു​ലു ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.15 ലേ​റെ റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ തു​റ​ക്കും. ന​​ഗ​രാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും സാ​ന്നി​ധ്യം വി​പു​ല​മാ​ക്കും. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​താ​ണ് ലു​ലു​വി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. 2030ന​കം 100 സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ലു​ലു. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ, ലു​ലു സൗ​ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​യി.

    X