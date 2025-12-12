Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്​ ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്രം​ തു​റ​ന്നു

    ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ​ ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്​ കേ​ന്ദ്രം താ​യ്​​ല​ൻ​ഡ് വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി സു​ഫാ​ജി സു​തു​മ്പു​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: തെ​ക്ക് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ൽ ലു​ലു​വി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സും ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മെ​യ് എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സും ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് കേ​ന്ദ്ര​വും താ​യ്​​ല​ൻ​ഡ് വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി സു​ഫാ​ജി സു​തു​മ്പു​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വാ​ണി​ജ്യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​കി​രി​ദ പാ​വോ​ചി​ത്, വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സു​ന​ന്ത കാ​ങ്‌​വ​ൽ​കു​ൽ​ക്കി, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ യു.​എ.​ഇ എം​ബ​സി ചാ​ർ​ജ് ഡി ​അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സൗ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ തു​നൈ​ജി, താ​യ്‌​ലാ​ൻ​ഡ് എ​ക്സിം ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ച​ര​ത് ര​ത്ത​ന​ബൂ​നി​റ്റി, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ലു​ലു താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​നീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യാ​ണ് ലു​ലു ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​യ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മ​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ലു​ലു ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി സു​ഫാ​ജി സു​തു​മ്പു​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഹ​ബ് തു​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ലു​ലു താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഹ​ബ് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള താ​യ്‌ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും യൂ​സു​ഫ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. അ​രി, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി, ഗാ​ർ​മെ​ന്‍റ്​​സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി അ​ട​ക്കം 4000ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ലു​ലു താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് യൂ​സു​ഫ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

