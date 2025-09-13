Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    13 Sept 2025 9:35 AM IST
    ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പും ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും

    ക​സാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ചേർന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി
    ഭ​ക്ഷ്യ സം​സ്ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പും ക​സാ​ഖ്സ്താ​നും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ധ്യേ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഓ​ൾ​ജാ​സ് ബെ​ക്റ്റെ​നോ​വു​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. അ​സ്താ​ന​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ലെ കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ വി​പ​ണി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ യൂ​സു​ഫ​ലി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള അ​ഗ്രോ ടെ​ക്നോ​പാ​ർ​ക്ക് - ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഹ​ബി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി കേ​ന്ദ്ര​മ​ട​ക്കം ലു​ലു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പ​ണി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി​വെ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ നി​ന്ന് മാം​സോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​സിം-​ജോ​മാ​ർ​ട്ട് ടോ​ക​യേ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ലു​ലു​വി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്രാ​രം​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ യൂ​സു​ഫ​ലി ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​സാ​ഖ്സ്താ​ൻ വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി അ​ർ​മ്മാ​ൻ ഷ​ക്ക​ലെ​വ്, ക​സാ​ഖ്സ്താ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി വൈ.​കെ സൈ​ലാ​സ് ത​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും യൂ​സു​ഫ​ലി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​പ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൽ ത​യ്യി​ബ് ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റി​യാ​ദ് ജ​ബ്ബാ​ർ, ഫെ​യ​ർ എ​ക്സ്പോ​ര്ട്സ് ഇ​ന്ത്യ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ജി​മു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

