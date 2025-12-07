Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 7:22 AM IST

    ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സെ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ന്​ സ​മാ​പ​നം

    ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സെ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ന്​ സ​മാ​പ​നം
    ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സെ​ൻ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ൻ വി​ജ​യി​ക​ളെ

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ ‘സെ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ൻ 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു. ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് അ​ൽ വ​ഹ്ദ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മാ​പ​നം.

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 22 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ മ​ഹി ഖൂ​രി ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ്, കോം​ടെ​ക് ഗോ​ൾ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി​യോ ലു​ലു മ​ണി ആ​പ് മു​ഖേ​ന​യോ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ണം അ​യ​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ഡോ​ങ്ഫെ​ങ് ഷൈ​ൻ സെ​ഡാ​ൻ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു.

    മ​റ്റ് എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും കോം​ടെ​ക് ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​യു​മാ​യി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ഡോ​ങ്ഫെ​ങ് മേ​യ്ജ് എ​സ്‌.​യു​വി​ക്കാ​യു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പാ​ണ് സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന​ത്. ബം​ബ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ഡോ​ങ്ഫെ​ങ്​ മേ​യ്​​ജ്​ എ​സ്.​യു.​വി കാ​റി​ന്​ അ​ജ​യ്​ ചൗ​ഹാ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ഡോ​ങ്ഫെ​ങ്​ ഷൈ​ൻ വി​ജ​യി​യാ​യി ഫ​രീ​ദ ന​മു​ഗെ​ർ​വ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കോം​ടെ​ക്​ ഗോ​ൾ​ഡ്​ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ 10 ഗ്രാം ​വീ​തം സ്വ​ർ​ണം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. ഡോ​ങ്ഫെ​ങ്​ മോ​ട്ടോ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ​യും കോം​ടെ​ക്​ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ​യും പി​ന്തു​ണ കാ​മ്പ​യി​​നി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:lulugulfnewsUAE
