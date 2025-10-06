Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 6 Oct 2025 9:57 AM IST
    സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​
    ലു​ലു എ​ക്​​സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ധ​ന വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചും ക്രോ ​യു.​എ.​ഇ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഡി.​എ​ൻ.​എ​ഫ്.​ബി.​പി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 500ല​ധി​കം പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. എ.​എം.​എ​ൽ/​സി.​എ​ഫ്.​ടി പ​രി​ശീ​ല​നം, പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച, ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​റി​യ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ക്രോ ​യു.​എ.​ഇ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​താ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് യു.​എ.​ഇ സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

