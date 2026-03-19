    ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ...
    date_range 19 March 2026 9:09 AM IST
    date_range 19 March 2026 9:09 AM IST

    ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി ലുലു

    ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പെരുന്നാൾ ഷോപ്പിങ്​ നടത്തുന്നവർ

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ വിപണികളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഷോപ്പിങ് സജീവമായി. ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വാങ്ങി പെരുന്നാളിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഏവരും.

    ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കിയും ആവശ്യസാധനങ്ങൾ സു​ഗമമായി ലഭ്യമാക്കിയും പ്രവാസികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണ് ലുലു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക കാർ​ഗോ വിമാനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലുമായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പടെ ലോകത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലുലു യു.എ.ഇയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

    ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മികച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ലുലു സ്റ്റോറുകളിലുള്ളത്. വസ്ത്രശേഖരങ്ങൾ, ഫാഷൻ - ബേബി അക്സസറീസ് തുടങ്ങിയവക്കായി ഹാഫ് പേ ബാക്ക് അടക്കം മികച്ച ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    കൂടാതെ, ​​ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ, ഇലക്​ട്രോണിക്​ എന്നിവക്ക്​ മികച്ച നിരക്കാണ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലുലുവിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മികച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾക്ക് മികച്ച ഓഫറുകളും ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

