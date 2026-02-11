Begin typing your search above and press return to search.
    സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ അ​ഡ്നോ​ക്ക് ഹ​ബ്ബി​ൽ ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി തു​റ​ന്നു

    വി​വി​ധ അ​ഡ്നോ​ക്ക് ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​കൂ​ടി തു​റ​ക്കും
    സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ അ​ഡ്നോ​ക്ക് ഹ​ബ്ബി​ൽ ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി തു​റ​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ അ​ഡ്നോ​ക് ഹ​ബ്ബി​ൽ ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി തു​റ​ക്കു​ന്നു​

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി അ​ഡ്നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​നു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ലു​ലു. അ​ബൂ​ദ​ബി സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലെ അ​ഡ്നോ​ക് ഹ​ബ്ബി​ൽ ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി തു​റ​ന്നു. ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബ​ദ​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ലം​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ അ​ഡ്നോ​ക് ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ നാ​ല് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി, ബ​ദ​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ലം​കി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ഡ്നോ​ക് ഹ​ബ്ബി​ലെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ‘ദി ​ഹ​ബ്ബ് ബൈ ​അ​ഡ്നോ​ക്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ഡ്നോ​ക്ക് ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ലെ ലു​ലു സ്റ്റോ​ർ.

    റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ചാ​ർ​ജി​ങ്, കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഏ​രി​യ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ, കോ​വ​ർ​ക്കി​ങ് സ്പേ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വും ‘ദി ​ഹ​ബ്ബ് ബൈ ​അ​ഡ്നോ​ക്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി അ​ഡ്നോ​ക് ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 16,566 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ലു​ള്ള ലു​ലു ഡെ​യ്​​ലി സ്റ്റോ​റി​ൽ ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഗ്രോ​സ​റി, പ​ഴം പ​ച്ച​ക്ക​റി, ബേ​ക്ക​റി , റോ​സ്ട്രി, പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​റ​ച്ചി, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്കം മി​ക​ച്ച ശ്രേ​ണി​യാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​​ഗ​മ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നാ​യി സെ​ൽ​ഫ് ചെ​ക്ക് ഔ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഡ്നോ​ക് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക്ലാ​സ് മാ​ന്റ​ൽ, അ​ഡ്നോ​ക് ചീ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ജാ​ക്വ​ലി​ൻ എ​ൽ​ബോ​ഗ്ദാ​ദി, അ​ഡ്നോ​ക് ചീ​ഫ് ഷെ​യേ​ർ​ഡ് സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ സ​യീ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ, സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫീ​സ​ർ സ​ലിം വി.​ഐ., മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ടി., ​അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ൻ​ഡ് അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജ​യ കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​​ഗ​മാ​യി.

    TAGS:UAE Newsluluadnocgulf news malayalam
