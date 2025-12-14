Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 12:51 PM IST

    കോമേഴ്സിൽ സുവർണ നേട്ടവുമായി ലുബൈബ

    കോമേഴ്സിൽ സുവർണ നേട്ടവുമായി ലുബൈബ
    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ലു​ബൈ

    ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ഒ​ത്തു ചേ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ക്കാ​രി ലു​ബൈ​ബ​യ്ക്ക് ക​ര​ഗ​ത​മാ​യ​ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഗോ​ള്‍ഡ്​ മെ​ഡ​ല്‍. ദു​ബൈ അ​മി​റ്റി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വേ​ദി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി.​കോം (ഓ​ണേ​ഴ്സ്) കോ​ഴ്സി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന സി.​ജി.​പി.​എ. (മു​ഴു​വ​ന്‍ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തെ മാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച് കൂ​ട്ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശ​രാ​ശ​രി പോ​യി​ന്‍റ്) നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മാ​ടാ​യി പു​ത്തി​യ​ങ്ങാ​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഈ 21​കാ​രി. 10ല്‍ 9.7 ​എ​ന്ന മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഗോ​ള്‍ഡ് മെ​ഡ​ലാ​ണ് ലു​ബൈ​ബ​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. അ​മി​റ്റി ദു​ബൈ​യി​ലെ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ​ഠ​ന​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ന്‍ ലു​ബൈ​ബ​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥി​ര​ത ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ വ​ര്‍ഷം 100 ശ​ത​മാ​നം സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍ കാ​ട്ടി​യ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ മി​ക​വ് ര​ണ്ടാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലും മൂ​ന്നാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലും 50 ശ​ത​മാ​നം വീ​തം സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പി​ന് അ​ര്‍ഹ​യാ​ക്കി.

    തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ആ​റ് സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ള്‍ ക്ലാ​സ് റെ​പ്ര​സ​ന്‍റേ​റ്റീ​വാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് നേ​തൃ പാ​ട​വ​വും തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്‌​സി​നി​ടെ എ.​സി.​സി.​എ. പ​ഠ​ന​വും തു​ട​ര്‍ന്ന ലു​ബൈ​ബ, അ​വ​സാ​ന പേ​പ്പ​റി​ന്‍റെ ഫ​ലം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രേ​ഡ് 9 മു​ത​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ട്യൂ​ഷ​ന്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മി​ടു​ക്കി​ക്ക്, അ​ധ്യാ​പ​നം പാ​ഷ​നാ​യി തു​ട​രാ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. ആ​റാം ക്ലാ​സ് വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം. പി​ന്നീ​ട് യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റു​ക​യും അ​ല്‍ അ​മീ​ര്‍ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സി​ല്‍ 94 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി​യ​ത്. ലു​ബൈ​ബ​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വും ക​ഴി​വും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ത​ന്നെ ഇ​ന്‍റേ​ണ്‍ഷി​പ്പ്, പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി. അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. ഒ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള സ്വ​പ്‌​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. പി​താ​വ്​ മാ​ടാ​യി പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി ഷ​മീ​മ മ​ഹ​ലി​ല്‍ ത​യ്യി​ബ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​താ​വ് ഷ​മീ​മ. റാ​നി​യ, സെ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

