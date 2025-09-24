Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:26 AM IST

    ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
     ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ദു​ബൈ ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ ഷോ​റൂം ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ശാ​ഖ് കു​മാ​ർ, ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സ് പാ​ർ​ട്ണ​റു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ വ​സ്ത്ര ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ദു​ബൈ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. ബു​ർ​ജു​മാ​ൻ മാ​ളി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ 1,185 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂം. ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ശാ​ഖ് കു​മാ​ർ, ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സ് പാ​ർ​ട്ണ​റു​മാ​യ മ​ഹേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​സ​ക്തി​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഫാ​ഷ​ൻ മു​ഖ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ വി​ശാ​ഖ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി വ​ള​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു

    TAGS:DubaiUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Louis Philippe opens second showroom in Dubai
