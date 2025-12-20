Begin typing your search above and press return to search.
    ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ്​ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു

    ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ്​ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു
    ലൂയിസ് ഫിലിപ്പിന്‍റെ ബഹ്റൈനിലെ ആദ്യത്തെ എക്​സ്​ക്ലൂസിവ് ഷോറൂം ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ആദിത്യ ബിർള ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ബ്രാൻഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ജേക്കബ് ജോൺ, ഫ്രാഞ്ചൈസി പങ്കാളിയും കല്യാൺ സിൽക്സ് മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടറുമായ പ്രകാശ് പട്ടാഭിരാമൻ, കല്യാൺ സിൽക്സ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ മഹേഷ് പട്ടാഭിരാമൻ, ലുലു ഗ്രൂപ്​ ഇന്‍റർനാഷനൽ ഡയറക്ടർ ജൂസർ ടി രൂപാവാല എന്നിവർ സമീപം

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ പു​രു​ഷ വ​സ്ത്ര ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​ക്​​സ്​​ക്ലൂ​സി​വ് ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. 1,586 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ൽ സീ​ഫ് ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ലെ സി​റ്റി സെ​ന്‍റ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ ഷോ​റൂം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ൺ, ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി പ​ങ്കാ​ളി​യും ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ, ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്ലീ​ൻ ലൈ​ൻ​സ്, മോ​ഡേ​ൺ ക്ലാ​സി​ക്കു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ വ​സ്ത്ര ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.​ലൂ​യി​സ് ഫി​ലി​പ്പി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദി​ത്യ ബി​ർ​ള ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച​താ​യി ക​ല്യാ​ൺ സി​ൽ​ക്സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

