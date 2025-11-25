Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:35 AM IST

    ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം; ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ ലെ​വ​ൽ 3 അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​​
    ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം; ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഭാ​വി മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം. യു.​എ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ന്നോ​വേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ (ജി.​ഐ.​എം.​ഐ) ആ​ണ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​ർ​സൈ​റ്റ്​ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ ലെ​വ​ൽ 3 അം​ഗീ​കാ​രം ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​ത്ത്​ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ജി​മി​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള ‘എ​സ്​4’ മാ​തൃ​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ സ്​​കോ​പ്പി​ങ്, സ്കാ​നി​ങ്, വി​ക​സ​നം, ന​യ​സം​യോ​ജ​നം എ​ന്ന നാ​ല്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​തി​ന്‍റെ ആ​സൂ​ത്ര​ണം, ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണം, തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന്​ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് ഫോ​ർ​സൈ​റ്റ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലെ​വ​ൽ 3.

