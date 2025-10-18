Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം 2025ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ര​വി​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഓ​ർ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​സി​ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് മ​സാ​ല കോ​ഫി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി, രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ർ വി​ധു പ്ര​താ​പും ര​മ്യ ന​മ്പീ​ശ​നും ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​മെ​ഗാ വാ​ദ്യ​മേ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    രു​ചി​ക​ര​മാ​യ വി​വി​ധ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​നി​മ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 1, 2 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു ല​ക്ഷം പേ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Logo of Kerala Festival 2025 unveiled
