Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:53 AM IST

    ജ​യം​ വെ​റും​ ര​ണ്ട്​ വോ​ട്ടി​ന്​; അ​തും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന്​

    നാ​ട്ടി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി സു​ബൈ​റും മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യും
    ജ​യം​ വെ​റും​ ര​ണ്ട്​ വോ​ട്ടി​ന്​; അ​തും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന്​
    1. സു​ബൈ​റും മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യും വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത വി​ര​ലു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. 

    ദു​ബൈ: മ​ല​പ്പു​റം ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്​ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ട്​ വോ​ട്ടു​ക​ൾ. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ക​ഫ്​​റ്റീ​രി​യ ഉ​ട​മ​യാ​യ സു​ബൈ​റി​ന്‍റെ​യും ദു​ബൈ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ദീ​വ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും സ​ഹോ​ദ​ര​നു​മാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ ര​ണ്ട്​ വോ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ​ലീ​ഗി​ന്‍റെ സു​ഹ​റാ​ബി പ​ച്ചി​യ​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കൊ​ട്ടേ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ സൈ​ഫു​ന്നി​സ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രും നാ​ട്ടി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ മു​സ്ത​ഫ അ​മ്പ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ആ​ണ്​ നി​ല​വി​​ൽ ഇ​വി​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം. ഇ​ത്ത​ണ സീ​റ്റ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ​ സു​ബൈ​റും കു​ടും​ബ​വും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ബൈ​റും കു​ടും​ബ​വും

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സു​ഹ​റാ​ബി പ​ച്ചി​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം


    ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം പി​ന്നീ​ട്​ തി​രി​ച്ച് ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​രേ​ണ്ടി​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ച്ചൂ​ട്​ ഇ​വി​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി സു​ബൈ​ർ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്​ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രും ആ​റാം തീ​യ​തി ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ഇ​തി​നാ​യി ചെ​ല​​വി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ലീ​ഗ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സു​ബൈ​റി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ വീ​ട്ടി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും സു​ബൈ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി മ​ഞ്ഞ​ച്ചോ​ല ബൂ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും വോ​ട്ട്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​വും ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വീ​റും​വാ​ശി​യു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹാ​ർ​ദം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​ടാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​തെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു ഈ ​സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ.

