Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:41 AM IST

    വായ്പ തിരികെ നൽകണം; യുവതിക്ക്​ അനുകൂല വിധി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ക​ട​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ 1.17 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം സു​ഹൃ​ത്താ​യ യു​വ​തി​ക്ക്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ യു​വാ​വി​നോ​ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ യു​വ​തി സു​ഹൃ​ത്തി​ന്​ പ​ണം വാ​യ്പ​യാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്​ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ട​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ പ​ണ​വും ര​ണ്ടാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ട് കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    യു​വാ​വി​ന് പ​ണം ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്‍റെ​യും ഇ​തു കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യി പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ന്റെ​യും രേ​ഖ യു​വ​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വാ​യ്പ​യാ​യി ന​ല്‍കി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​തെ വ​ന്ന​തു​മൂ​ലം താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 10,000 ദി​ര്‍ഹ​മും പ്ര​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ഹാ​ജ​രാ​വാ​നോ വാ​യ്പാ​ത്തു​ക തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​നോ പ്ര​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

