    U.A.E
    date_range 21 Aug 2025 6:35 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 6:35 AM IST

    വായ്പ, ​െക്രഡിറ്റ് കാർഡ്; യുവാവ്​ 6.4 ലക്ഷം തിരിച്ചടക്കണം

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി കോ​ട​തി
    വായ്പ, ​െക്രഡിറ്റ് കാർഡ്; യുവാവ്​ 6.4 ലക്ഷം തിരിച്ചടക്കണം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​യ്പ, ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് വ​ക​യി​ൽ ബാ​ങ്കി​ന് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള 6,46,000 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ന്‍ യു​വാ​വി​നോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി. യു​വാ​വി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള 6,41,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം, കോ​ട​തി ചെ​ല​വ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ബാ​ങ്ക് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും ബാ​ങ്ക് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. ബാ​ങ്കി​ല്‍നി​ന്ന് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഉ​​പ​ഭോ​ക്താ​വ്​ ഇ​തു തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു ബാ​ങ്ക് വാ​ദി​ച്ചു.

    എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി ബാ​ങ്കി​ന് 641,495 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ് വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​യ്പ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബാ​ങ്ക് എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സാ​ല​റി സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ചെ​ക്കും മ​റ്റ് ഗാ​ര​ന്‍റി​ക​ളും വാ​ങ്ങി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും കോ​ട​തി​ക്കു ബോ​ധ്യ​മാ​യി. എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബാ​ങ്കി​ന് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള 6,41,495 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര ഇ​ന​ത്തി​ലും കോ​ടി​ച്ചെ​ല​വി​ന​ത്തി​ലു​മാ​യി 5000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​യോ​ട് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

