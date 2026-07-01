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    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 July 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 11:33 AM IST

    തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ‘ലിസ് സൂപ്പർ ഷോപ്പർ സെയിൽ’ ജൂലൈ 5 വരെ

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    തകർപ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ‘ലിസ് സൂപ്പർ ഷോപ്പർ സെയിൽ’ ജൂലൈ 5 വരെ
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    ഷാർജ: ഷോപ്പിങ്​ പ്രേമികൾക്കായി തകർപ്പൻ ഓഫറുകളൊരുക്കി 'ലിസ് - ദി സൂപ്പർ ഷോപ്പർ സെയിൽ' ഷാർജ എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ജൂൺ 25 മുതൽ ജൂലൈ അഞ്ചുവരെ എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിലെ 4, 6 നമ്പർ എക്‌സിബിഷൻ ഹാളുകളിലാണ് വമ്പൻ ഷോപ്പിങ്​ മേള നടക്കുന്നത്. ദിവസവും രാവിലെ 11.00 മണി മുതൽ രാത്രി 11.00 മണി വരെയാണ് ‘ലിസ്​ സൂപ്പർ ഷോപ്പർ സെയിൽ’.

    കുടുംബങ്ങൾ, വീട്ടമ്മമാർ, ഫാഷൻ പ്രേമികൾ തുടങ്ങി വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുമായാണ്​ ഈ ഷോപ്പിങ്​ മേള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെയും റീട്ടെയിലർമാരെയും ഒരു മേൽക്കൂരക്ക്​ കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്ന ലിസ്​ മേളകൾക്ക്​ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതക്ക്​ ഷാർജ എക്‌സ്‌പോ സെന്‍ററും അടിവരയിടുന്നു. വസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ അത്യാധുനിക ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വരെ മികച്ച ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്.

    ജിയോർഡാനോയും അമേരിക്കൻ ഈഗിളും

    ലോകത്തെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ബ്രാൻഡുകളായി മാറിയ ജിയോർഡാനോയും അമേരിക്കൻ ഈഗിൾസും സ്​പെഷൽ ഓഫറുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്​ ഈ ലിസ്​ സൂപ്പർ സെയിലിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്​. 19 ദിർഹം മുതൽ ജിയോർഡാനോ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്​. കൂടാതെ, സ്കെച്ചേഴ്സ്, ബേബി ഷോപ്പ് , മാക്സ്, സ്പ്ലാഷ്, എൽ.സി വൈകീക്കി തുടങ്ങി അമ്പതിലധികം പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡുകളാണ് മേളയിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത്. പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായ അപ്പാരൽ ഗ്രൂപ്പ്, ലാൻഡ്മാർക്ക് റീട്ടെയിൽ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് 'ലിസ് എക്‌സിബിഷൻ' ആണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    മുതിർന്നവർക്ക് അഞ്ചുദിർഹമാണ് മേളയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഫീസ്. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. കൂടാതെ, മേളക്കെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കായി എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിൽ വിശാലമായ സൗജന്യ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാല ഷോപ്പിങ്​ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ലിസ്​ സൂപ്പർ സെയിൽ മികച്ച അനുഭവമാകും.

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    TAGS:shoppingOffersPurchase
    News Summary - ‘Liz Super Shopper Sale’ with amazing offers till July 5
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