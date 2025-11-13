Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​വേ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്നു

    ഡി​സം​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു​വ​രെ അ​ബൂ​ദ​ബി ലി​വ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    ആ​വേ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്നു
    ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ദ​ഫ്​​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ലി​വ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു​വ​രെ ലി​വ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ 23 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ ആ​വേ​ശം നി​റ​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ണ​ൽ​ക്കൂ​ന​യാ​യ ത​ൽ മു​രീ​ബി​ന്‍റെ ചു​വ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ചി​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി.​ഐ.​പി ഏ​രി​യ​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ൽ എ​യ​റോ​ബാ​റ്റി​ക് എ​യ​ർ ഷോ​ക​ൾ, വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട്, ഡ്രോ​ൺ ഷോ​ക​ൾ, ഡ്യൂ​ൺ പ്രൊ​ജ​ക്ഷ​ൻ ഡി​സ്​​പ്ലേ​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട് എ​യ​ർ ബ​ലൂ​ൺ, ഭീ​മ​ൻ ഫെ​റി​സ് വീ​ൽ, റേ​സി​ങ്, ഡ്യൂ​ൺ സ്പോ​ർ​ട്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ണ്ടാ​കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ എ​യ​റോ​ബാ​റ്റി​ക് ടീ​മാ​യ ഫോ​ർ​സാ​ൻ അ​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​കും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഗ്ലാ​മ്പി​ങ്​ ടെ​ന്‍റു​ക​ളി​ലോ പ്രാ​ദേ​ശി​ക താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ താ​മ​സി​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ സ്വ​ന്തം ടെ​ന്‍റു​ക​ളോ ആ​ർ​വി​ക​ളോ കൊ​ണ്ടു​വ​രാം. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കും. ത​ൽ മു​റ​ഇ​ബ് കാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും, തു​ട​ർ​ന്ന് 2026നെ ​സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ച്ചേ​രി​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗം വ​രു​മ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ലി​വ. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് റോ​ഡ് (E10) വ​ഴി സ്വീ​ഹാ​ൻ/​അ​ൽ ഐ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നാ​ൽ ലി​വ​യി​ലെ​ത്താം.

