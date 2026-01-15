Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​വും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:07 AM IST

    സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​ഷാ​ർ​ജ: ഐ.​പി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന് ​ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​വും തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ അ​വാ​ർ​ഡും പ്ര​വാ​സി മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​ര​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി ടോ​മി​ൻ ജെ. ​ത​ച്ച​ങ്ക​രി ഐ.​പി.​എ​സ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ലാ​ൽ മാ​ത്യു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​വി​ൽ‌​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ല​യാ​ളി പെ​ന്ത​ക്കോ​സ്ത​ൽ മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു മു​ള്ളം​കാ​ട്ടി​ൽ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. തോ​ന്ന​ക്ക​ൽ സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ജി ന​ടു​വ​ത്ര ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

    പ്ര​വാ​സി മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​രം മ​ന്നാ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ പി.​സി. ഗ്ലെ​ന്നി​ക്ക്‌ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. വി​വി​ധ സ​ഭാ നേ​താ​ക്ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​റോ​യ് ബി. ​കു​രു​വി​ള, കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ ആ​ന്താ​ര്യ​ത്ത്‌, നെ​വി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട്, വി​നോ​ദ് എ​ബ്ര​ഹാം, പാ​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ന്റോ അ​ല​ക്സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literary festUAE Newsaward ceremonygulfnewsmalayalam
    News Summary - Literary gathering and award ceremony on February 21st
    Similar News
    Next Story
    X