Madhyamam
    17 Dec 2025 9:13 AM IST
    17 Dec 2025 9:13 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ന്​​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ന്​​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​
    ഷാ​ർ​ജ: പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ തേ​നീ​ച്ച​വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക തേ​നീ​ച്ച​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും കീ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ​തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ജൈ​വ തേ​ൻ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. സി​ദ്​​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​ത്​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജൈ​വ തേ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ൻ ഡി​മാ​ന്‍റാ​ണ്. ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ സി​ദ്​​ർ തേ​നും തേ​നു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും.

    TAGS:UAE NewslicensebeekeepingSharjah
    News Summary - License for beekeeping in Sharjah
