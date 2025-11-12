Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:49 AM IST

    ‘ചൊ​വ്വ​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ക്കാം’; വാ​ക്ക് ടു ​മാ​ര്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ

    സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​വും മി​ക​ച്ച ജീ​വി​ത​ശൈ​ലിയും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ ല​ക്ഷ്യം
    ‘ചൊ​വ്വ​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ക്കാം’; വാ​ക്ക് ടു ​മാ​ര്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ
    ഓ​പ​ണ്‍ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഗെ​യിം​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി 2026ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘വാ​ക്ക് ടു ​മാ​ര്‍സ്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ. ഓ​പ​ണ്‍ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഗെ​യിം​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി 2026ന്‍റെ കൗ​ണ്ട് ഡൗ​ണി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ക്വേ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ ക്ല​ബ്ബി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ശൈ​ഖ് ത്വ​യ്യി​ബ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. വ്യ​വ​സാ​യ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ജാ​ബി​ര്‍, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി സാ​റാ ബി​ന്‍ത് യൂ​സു​ഫ് അ​ല്‍ അ​മീ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​ര്‍ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യി ട്ര​ഡ് മി​ല്ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ ചു​വ​ടു​ക​ളും വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് ന​ട​ത്ത​ത്തി​നു പു​റ​മേ, ഓ​ട്ട​വും നീ​ന്ത​ലും സൈ​ക്ലി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ല്‍ക്ക​രി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ആ​ളു​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും. ഓ​പ​ണ്‍ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഗെ​യിം​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി 2026 ആ​പ്പി​ല്‍ 30 വ​യ​സ്സി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​വി​ടെ നി​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​വും.

    News Summary - ‘Let’s walk to Mars’; UAE launches Walk to Mars project
