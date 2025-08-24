മാതാവിനെ ഉപദ്രവിച്ച മക്കൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിtext_fields
ദുബൈ: മാതാവിനെ ഉപദ്രവിച്ച അറബ് വംശജരായ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് 1,000 ദിർഹം വീതം പിഴ ചുമത്തി ദുബൈ ക്രിമിനൽ കോടതി. തുടർന്ന് സിവിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച മാതാവിന് രണ്ടു മക്കളും ചേർന്ന് 30,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും വിധിച്ചു. വൈകാരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ കോടതി വിധി അതിക്രമം നടന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിവിൽ കോടതി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.വിധി അന്തിമമായ ദിവസം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം നിയമപരമായ പലിശയും നൽകണമെന്ന് വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
