    date_range 24 Aug 2025 7:21 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 7:21 AM IST

    മാ​താ​വി​നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച മ​ക്ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി

    ദു​ബൈ: മാ​താ​വി​നെ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​രാ​യ ര​ണ്ട്​ പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ 1,000 ദി​ർ​ഹം വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച മാ​താ​വി​ന്​ ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന്​ 30,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും വി​ധി​ച്ചു. വൈ​കാ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി വി​ധി അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ന്ന​ത്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.വി​ധി അ​ന്തി​മ​മാ​യ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​ലി​ശ​യും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

