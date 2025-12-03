Begin typing your search above and press return to search.
    ദേശീയദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കി​ടെ നിയമലംഘനം: ദുബൈയിൽ 74 വാഹനങ്ങൾ പിടിയിൽ

    -49 കാറുകളും 25 ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുമാണ്​ പിടിയിലായത്
    ദേശീയദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കി​ടെ നിയമലംഘനം: ദുബൈയിൽ 74 വാഹനങ്ങൾ പിടിയിൽ
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾ

    Listen to this Article

    ​ദുബൈ: ​54ാമത്​ ദേശീയദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ എമിറേറ്റിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയ 49 കാറുകളും 25 ​ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഡ്രൈവിങ്​ നടത്തിയ വാഹനങ്ങളാണ്​ പിടിയിലായത്​​. വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ ക​ണ്ടെത്തിയ കേസിൽ 3,153 പേർക്ക്​ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തതതായി ദുബൈ പൊലീസ്​ വാർത്തകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

    റോഡുകളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ഡ്രൈവിങ്, അഭ്യാസ പ്രകടങ്ങൾ, മത്സരയോട്ടം എന്നിവയിലൂടെ മനഃപൂർവം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ്​ ചിലർ ദേശീയ ആഘോഷ വേളകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്​ ട്രാഫിക്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമ സലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടികൾ യു.എ.ഇ സമൂഹത്തിന്‍റെ മൂല്യങ്ങളെയോ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ മനോഭാവങ്ങളേയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

    ആഘോഷ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ നേരത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന്​ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്ന്​ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതുൾപ്പെടെ ശക്​തമായ നടപടികളിലേക്ക്​ കടന്നത്​​.

    ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്കും പൊതു, സ്വകാര്യ ആസ്തികൾക്ക്​ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട്​. യുവതലമുറയെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽനിന്ന്​ തടയുന്നതിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്​. പൊതുജനങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കുകയും സമൂഹത്തിന്‍റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക്​ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്​ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ല.

    ആഘോഷപരിപാടികളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കണം. നിരീക്ഷണമില്ലാതെ കുട്ടികളെ തെരുവുകളിൽ അലയാൻ വിടുന്നതും വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടക്കാർക്കും നേരെ സ്​പ്രെ അടിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സ്വഭാവ രീതികൾ അപകടവും എമിറേറ്റിന്‍റെ പരിഷ്കൃത മുഖത്തെ മോശമാക്കുന്നതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

