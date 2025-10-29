Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 7:35 AM IST

    ക്ര​ഡി​റ്റ്​ കാ​ർ​ഡി​ന്മേ​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യ അ​മി​ത​​ പ​ലി​ശ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി

    ക്ര​ഡി​റ്റ്​ കാ​ർ​ഡി​ന്മേ​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യ അ​മി​ത​​ പ​ലി​ശ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ബാ​ങ്ക് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത 18,9873 ദി​ര്‍ഹം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് നേ​രി​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ധാ​ര്‍മി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 25,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബാ​ങ്ക് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ഈ​ടാ​ക്കി​യ 18,9873 ദി​ർ​ഹ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. 2015ലാ​ണ് ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും താ​ന്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​ണം അ​ട​യ്ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ബാ​ങ്ക് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​നി​യും 1,15,185 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ബാ​ങ്ക് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വാ​ദ​ത്തെ ബാ​ങ്ക് എ​തി​ർ​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ബാ​ങ്കും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും ത​മ്മി​ല്‍ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ലി​ശ നി​ര്‍ണ​യി​ച്ചു​ള്ള ക​രാ​റി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡി​ന്റെ പ​ലി​ശ ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി നോ​ക്കു​ക​യും ഇ​തി​നു പു​റ​ത്ത് ബാ​ങ്ക് ചു​മ​ത്തി​യ പ​ലി​ശ​യും പി​ഴ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 10,64,879 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്ത​ത്. 12,65,484 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് കോ​ട​തി ബാ​ങ്കി​നോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നോ​ട് അ​ന​ര്‍ഹ​മാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ 1,15,185 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    UAE News, court order, credit cards, gulf news malayalam
