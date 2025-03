‘ഇത്തിഹാദ് സാറ്റ്’​​ വിജയപഥത്തിൽ

ദുബൈ: ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ച്​ The launch of the UAE's new satellite, Etihad Sat, has been successfully completed.

യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 10.43ന്​​ ​വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ച്ച 12.04ന്​ ​ആ​ദ്യ സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് സ്പേ​സ് സെ​ന്‍റ​ർ (എം.​ബി.​ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ​സി​ലെ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ വാ​ൻ​ഡ​ൻ​ബ​ർ​ഗ്​ സ്​​പേ​സ്​ ബേ​സി​ൽ നി​ന്ന്​​ സ്​​പേ​സ്​ എ​ക്സി​ന്‍റെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ 9 റോ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ്​ റ​ഡാ​ർ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്.

യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഭൗ​മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്​ ക​രു​ത്ത്​ പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സാ​റ്റ്. 220 കി.​ഗ്രാം തൂ​ക്ക​മു​ള്ള സി​ന്ത​റ്റി​ക് അ​പേ​ർ​ച​ർ റ​ഡാ​ർ അ​ഥ​വാ എ​സ്.​എ.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റാ​ണ്​ ഈ ​കൃ​ത്രി​മോ​പ​ഗ്ര​ഹം. എ​ല്ലാ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ് പു​തി​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം.

ആ​ഗോ​ള ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ സാ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​വി​ജ​യം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ എം.​ബി.​ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സ​ലീം അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സെൻറ​ർ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ത​ലാ​ൽ ഹു​മൈ​ദ്​ ബെ​ൽ​ഹൂ​ൽ അ​ല ഫ​ലാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് സ്പേ​സ് സെ​ന്റ​റും ദ​ക്ഷി​ണ​കൊ​റി​യ​യു​ടെ സാ​റ്റ്റെ​കും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

-ഇ​ന്ധ​ന ചോ​ർ​ച്ച ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സ്മാ​ർ​ട്ട് കൃ​ഷി​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സാ​റ്റ്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സാ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഷേ​റ്റ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് സ്പേ​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ മി​ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്‍റ​റാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​യ​ക്കു​ന്ന ഡേ​റ്റ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​ദ്യ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം അ​ൽ മു​ൻ​ദി​റും സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ 9 റോ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.