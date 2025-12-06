Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:22 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:22 AM IST

    പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​ക​ണം -ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    text_fields
    bookmark_border
    പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​ക​ണം -ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഇ.​എ​സ് അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി 20ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​ടി​പ്പോ​കാ​തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്ത​ട​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​കാ​നാ​ണ് മു​സ്​​ലിം​ക​ള​ട​ക്കം പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി.

    ദു​ബൈ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 20ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘അ​സ്മാ​നി​യ 2025’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്.

    20 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ വ​രു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ എം.​ഇ.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ കു​ഞ്ഞു​മൊ​യ്തീ​ൻ, ഡി.​എ​സ്.​എ​ൽ ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​ക​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പി.​എ​സ്. റ​ഫീ​ക്, പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ക്, റൗ​മി, സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ഇ​രു​പ​തി​ൻ നി​റ​വി​ൽ’ എ​ന്ന സു​വ​നീ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ കു​ഞ്ഞു​മൊ​യ്തീ​ൻ, എം.​ഇ.​എ​സ് അ​ലു​മ്​​നി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​കെ.​പി. സു​മേ​ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ന​സീ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ഒ​മാ​ൻ), ന​സീ​ർ അ​ലി (യു.​കെ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ കോ​പ്പി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​സ്മാ​ബി കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ വി.​എ. ഹ​സ​ൻ, വി.​ഐ. സ​ലിം, പി.​ബി. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, വി.​കെ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഐ​സ​ക് പ​ട്ടാ​ണി​പ​റ​മ്പി​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ, എം.​ഇ.​എ​സ് അ​ലു​മ്​​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. ന​ജീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​യിം​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​രീം വെ​ങ്കി​ട​ങ്ങ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി, എം.​സി. ജ​ലീ​ൽ, ഡോ. ​കാ​സിം, ഡോ. ​മ​ജീ​ദ്, എം.​ഇ.​എ​സ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, സി.​കെ. മ​ജീ​ദ്, അ​ലു​മ്​​നി ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​രി​ഷ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ലു​മ്​​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​ർ അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സി​റാ​ജ് കൊ​ല്ല​ത്തു​വീ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്ഹാ​ക് അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Later, the departments should become the decisive force in India - Gulfar Muhammad Ali
    Similar News
    Next Story
    X