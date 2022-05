കഴിഞ്ഞവർഷം യു.എ.ഇയിൽ റോഡ്​ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത്​ 381 പേർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ഡ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​ത്​ 381പേ​ർ. 2620 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2020ൽ 256 ​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 2437 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2020ൽ 2931 ​​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത്​ 3488 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. യു.​എ.​ഇ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 2020ൽ ​ലോ​ക്​​ഡൗ​ണാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങാ​ത്ത​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണം. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തും ​പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ലൈ​ൻ മാ​റ്റ​വും ബ്രേ​ക്കി​ട​ലു​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

അ​തേ​സ​മ​യം, ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. 2014ൽ 712 ​പേ​ർ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2015 (675), 2016 (725), 2017 (525), 2018 (469), 2019 (448) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ര​ണം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും മ​രി​ച്ച​തും പ​രി​​ക്കേ​റ്റ​തും ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ 225 പേ​രും ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​രാ​ണ്. 95 ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളും 54 ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​രും മ​രി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ 259 പേ​രും ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങാ​ണ്​ 1031 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണം. പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ ലൈ​ൻ മാ​റി​യ​ത്​ 548 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ 484 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. 94 ശ​ത​മാ​നം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ​​മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പി​ഴ​വി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​താ​ണ്. ആ​റു ശ​ത​മാ​നം വാ​ഹ​ന​ത്ത​ക​രാ​ർ മൂ​ല​വും. Show Full Article

News Summary -

Last year, 381 people were killed in road accidents in the UAE