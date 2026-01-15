Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:21 AM IST

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ.​വി ചാ​ര്‍ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ​ തു​റ​ന്നു

    സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബി​ലാ​ണ്​ 60 ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​മാ​യി സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ തു​റ​ന്ന​ത്​
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ.​വി ചാ​ര്‍ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ​ തു​റ​ന്നു
    സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബി​ൽ തു​റ​ന്ന സൂ​പ്പ​ര്‍ഫാ​സ്റ്റ് ഇ.​വി ചാ​ര്‍ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൂ​പ്പ​ര്‍ഫാ​സ്റ്റ് ഇ.​വി ചാ​ര്‍ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ​ തു​റ​ന്ന്​ അ​ഡ്‌​നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്‍. ഇ 11 ​ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബി​ലാ​ണ് ചാ​ര്‍ജി​ങ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ അ​ന്ത​ര്‍ എ​മി​റേ​റ്റ് ഇ​ട​നാ​ഴി​യാ​ണ് സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബ്. 60 സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫാ​സ്റ്റ് ചാ​ര്‍ജ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ആ​റാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന ചാ​ർ​ജി​ങ്​ ഹ​ബാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചാ​ര്‍ജി​ങ്ങി​നാ​യെ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട വ​രി​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ചാ​ര്‍ജ​റു​ക​ള്‍ ഒ​രു സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ഒ​രു ചാ​ര്‍ജി​ങ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ അ​ഞ്ചോ ആ​റോ ചാ​ര്‍ജ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ള​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബി​ലെ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഒ​രു ചാ​ര്‍ജി​ങ് ഹ​ബാ​യാ​ണ് തീ​ര്‍ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഡ്‌​നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്‍ ചീ​ഫ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ജാ​ക്വി​ലി​ന്‍ എ​ല്‍ബോ​ഗ്ദാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ള്‍ വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന അ​ഡ്‌​നോ​ക് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ചാ​ര്‍ജി​ങ് ഹ​ബ്. ഹൈ​വേ​ക​ളി​ല്‍ മ​തി​യാ​യ ചാ​ര്‍ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ത​ട​യു​ക​യും ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു കാ​റാ​യി മാ​ത്രം ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​രു​താ​ന്‍ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ജാ​ക്വി​ലി​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ വ​ലി​യൊ​രു ചാ​ര്‍ജി​ങ് ഹ​ബ് ത​ന്നെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഇ​നി മു​ത​ല്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​തു​വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​വു​മെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    ഡി​സം​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​ദി​നം നൂ​റി​ലേ​റെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ചാ​ര്‍ജി​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സൈ​ഹ്​ ശു​ഐ​ബി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ചാ​ര്‍ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു നേ​രെ എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്ത് ര​ണ്ടാ​മ​ത് ചാ​ര്‍ജി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ തു​റ​ക്കാ​നും അ​ഡ്‌​നോ​ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    എ​തി​ര്‍ദി​ശ​യി​ലൂ​ടെ വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ചാ​ര്‍ജി​ങ് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി-​ദു​ബൈ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​പോ​വു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ചാ​ര്‍ജി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​കും.

    TAGS:UAE NewslargestEV charging stationsgulf news malayalam
    News Summary - largest EV charging station in the region has opened
