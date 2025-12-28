Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 6:49 AM IST

    ലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​ മോ​ഷ​ണം: യു​വാ​വി​ന്​ ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ശി​ക്ഷാ​കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും
    ലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​ മോ​ഷ​ണം: യു​വാ​വി​ന്​ ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യ്​​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ ലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക്ക്​ ഒ​രു മാ​സം ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കോ​ട​തി. ഏ​താ​ണ്ട്​ 3000 ദി​ർ​ഹം വി​ല​യു​ള്ള ലാ​പ്​​ടോ​പ്പാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ശി​ക്ഷാ​കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഷോ​പ്പി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്ത്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മ​റ്റൊ​രു ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത്​​ പ്ര​തി ലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന പ്ര​തി ലാ​പ്​​ടോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ സു​ര​ക്ഷ ടാ​ഗ്​ പ​റി​ച്ചൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം സു​ര​ക്ഷ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഉ​​ട​നെ പൊ​ലീ​സി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മി​സ്​​ഡി​മീ​നി​യ​ർ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​യാ​ൾ കു​റ്റം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണ്​ കു​റ്റം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ദം. ഇ​ത്​ ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ട​യു​ട​മ​ക്ക്​ 2999 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisongulfnewsUAELaptop Theft
    News Summary - Laptop theft: Youth sentenced to prison
    Similar News
    Next Story
    X