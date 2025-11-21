Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Nov 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 8:53 AM IST

    ലാ​പ്‌​ടോ​പ് മോ​ഷ​ണം: ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ കോ​ട​തി

    ലാ​പ്‌​ടോ​പ് മോ​ഷ​ണം: ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ കോ​ട​തി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു​വ​തി​യു​ടെ ലാ​പ്‌​ടോ​പ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ളോ​ട് 20,000 ദി​ര്‍ഹം കൂ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി. നേ​ര​ത്തേ ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി​യോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് 30,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു​വ​തി സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ലാ​പ്‌​ടോ​പ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 21,399 ദി​ര്‍ഹം ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​തി സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കേ​സി​ലെ പ്ര​തി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​തി യു​വ​തി​യു​ടെ ലാ​പ്‌​ടോ​പ് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത് കോ​ട​തി​ക്ക് സം​ശ​യ​ലേ​ശ​മ​ന്യേ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മേ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ വ​ഹി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    News Summary - Laptop theft: Court increases compensation
