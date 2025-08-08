Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:37 AM IST

    ഭാ​ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബി​ജു​നാ​ഥി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    farewell
    ബി​ജു​നാ​ഥി​ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ബി​ജു​നാ​ഥി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അം​ബു​ജം സ​തീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ബി​ജു​നാ​ഥി​ന് എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ​ന്‍റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ഓ​ർ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ, അ​നീ​ഷ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, സ്വ​പ്ന സ​ജി, ബി​ന്‍റു മ​ത്താ​യി, റ​മോ​ള, കെ.​വി. രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജോ​യി​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്മി​ത മേ​നോ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsFarewellgulf news malayalam
    News Summary - Language activist Bijunath gives farewell
