Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദു​ബൈ​യി​ൽ ഭൂ​മി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:33 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലും സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും വ​ൻ കു​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, റ​ഷ്യ നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലും സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും വ​ൻ കു​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    സു​കേ​ഷ്​ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ,

    സി.​ഇ.​ഒ, ടെ​ൻ​എ​ക്സ്​ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടീ​സ്​ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ വി​പ​ണി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം വ​ൻ​കു​തി​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കും. ന​ഗ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​മി​ത​മാ​യ​തും കാ​ര​ണ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​മി​ക്ക്​ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഭൂ​മി എ​ന്ന​ത്​ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്​ ആ​സ്തി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ടൊ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി ഭാ​വി​യി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​​ത്തേ​ക്ക്​ സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    വി​പ​ണി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പു​തു​പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളും ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് (ജെ.​വി). ര​ണ്ടു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​രീ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി വ​ലി​യ മു​ൻ​കൂ​ർ മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​മി​ല്ലാ​തെ ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന്റെ ചെ​ല​വി​ല്ലാ​തെ ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്​ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും, കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, ക​മേ​ഴ്‌​ഷ്യ​ൽ, മി​ക്സ​ഡ്-​ഉ​പ​യോ​ഗ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി ജെ.​വി മോ​ഡ​ൽ അ​തി​വേ​ഗം മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​തി​ന്​​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    100 ശ​ത​മാ​നം ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം, വ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ്വ​ത്ത് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ ന​യ​ങ്ങ​ളും ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ദു​ബൈ​യി​ൽ​ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ദു​ബൈ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദു​ബൈ മാ​രി​ടൈം സി​റ്റി പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ​രീ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ള്ള​തോ​ടൊ​പ്പം നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ, ചൈ​ന, റ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലെ ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്രേ​ര​ക​ശ​ക്തി. വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം കാ​ണു​ന്ന ചൈ​നീ​സ്, റ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, ആ​ഗോ​ള ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വ്, നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കാ​ര​ണ​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ തു​ട​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaigulfnewsland acquisitionjoint ventures
    News Summary - Land acquisitions and joint ventures in Dubai are on the rise
    Similar News
    Next Story
    X