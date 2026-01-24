Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Jan 2026 10:51 AM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 10:51 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ലേ​ബ​ർ റ​ൺ' നാ​ളെ; ഖു​റാ​നി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ 7.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ലേ​ബ​ർ റ​ൺ' നാ​ളെ; ഖു​റാ​നി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ 7.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ലേ​ബ​ർ റ​ൺ 2026’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ ന​ട​ക്കും.ദു​ബൈ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഖു​റാ​നി​ക് പാ​ർ​ക്കി​ൽ രാ​വി​ലെ 7.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ‘ടു​ഗ​ത​ർ, വി ​റ​ൺ​സ്​ ടു ​സ​പോ​ർ​ട്ട്​ വ​ർ​ക്ക്​​ഫോ​ഴ്​​സ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി ആ​റു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, മൂ​ന്ന്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി മൂ​ന്നു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് ദു​ബൈ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന തൂ​ണു​ക​ളാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ദു​ബൈ പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ലേ​ബ​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫി​റ്റ് വ​ർ​ക്ക്ഫോ​ഴ്സ്, സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് വ​ർ​ക്ക്ഫോ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഏ​ഴാ​മ​ത് ലേ​ബ​ർ റ​ണ്ണി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ത​ഖ്‌​ദീ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.

